Исправительная колония №22 функционирует в штатном режиме - МВД

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исправительная колония №22 (Ивацевичский район) функционирует в штатном режиме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте МВД Беларуси в Facebook, сообщает БЕЛТА.
"3 ноября в 22.00 группа осужденных не выполнила команду "отбой" и находилась в локальном участке. Об этом нарушении режима содержания было доложено руководству учреждения. После беседы осужденные выполнили законные требования администрации", - отметили в МВД.
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