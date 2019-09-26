26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания на краповый берет прошли 24 человека из допущенных к ним 73. Об этом БЕЛТА сообщили в группе информации и общественных связей внутренних войск МВД.

В войсковой части 3214 и учебном центре Минского гарнизона прошли квалификационные испытания военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел на право ношения крапового берета. Допущены к ним были 73 человека. Первый этап экзамена мужества прошли 42 из них.

Комбинированный марш-бросок на 15 км и огненно-штурмовую полосу успешно преодолели 33 бойца. Поразить мишени из разных видов оружия в комплексном упражнении по огневой подготовке сумели 25 военнослужащих внутренних войск и сотрудников органов внутренних дел. Учебный поединок с подготовленными краповиками выдержали 24 человека. На плацу бригады спецназа внутренних войск заветные головные уборы им вручил временно исполняющий обязанности по должности командующего внутренними войсками генерал-майор Игорь Бурмистров.

Предыдущее испытание на право ношения крапового берета проходило весной. Из 100 вышедших на старт своей цели добились лишь 23.-0-