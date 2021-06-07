Испытания по физподготовке комплекса "Атлет" прошли в Университете МЧС

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные испытания по физической подготовке спортивно-диагностического комплекса "Атлет" прошли в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

В испытаниях приняли участие 16 курсантов вуза МЧС. Основная цель комплекса - повышение уровня общей и специальной физической подготовленности работников органов и подразделений по ЧС, а также создание условий, обеспечивающих развитие физических качеств необходимых специалистам в период их профессиональной деятельности.

По условию проведения испытаний участникам необходимо было набрать определенное количество баллов по сумме всех испытаний. И это количество - 520 баллов и более. Программа квалификационных испытаний включала в себя семь упражнений, определяющих уровень общей и специальной подготовленности участников. За каждое правильно выполненное упражнение участник мог получить по 100 баллов. Будущие спасатели подтягивались на перекладине с грузом 10 кг, сдавали челночный бег 10 х 20 м с выполнением комплекса "Берпи", а также отжимались на брусьях с грузом 16 кг. Кроме того, выполняли жим штанги собственного веса от груди из положения лежа на спине, рывок гири 24 кг в течение 3 минут, а также приседали со штангой собственного веса на плечах в течение 3 минут и пробежали кросс на 8,5 км с преодолением водных преград.

Выполнение всех упражнений проводилось в один день по круговому принципу и в соответствии с жеребьевкой. После выполнения каждого упражнения участнику предоставлялся отдых продолжительностью 10 минут. Несмотря на высокие требования, предъявляемые спортивным комплексом, участники продемонстрировали мужество, стойкость и моральную выдержку, показав высокий уровень физической подготовленности и достойный результат как в отдельных испытаниях, так и в общем зачете.

Квалификационные испытания спортивного комплекса "Атлет" смог выполнить лишь один курсант МЧС - Дмитрий Любчик. Он набрал 524 балла и был награжден по итогу соревнований Кубком, дипломом и спецпризом с символикой спортивного комплекса "Атлет". Стоит отметить, что по решению оргкомитета были отмечены и будущие спасатели, которым не хватило немного до победы. Ими стали третьекурсники - Алексей Тиханович с 517 баллами и Сергей Арцишевский с 486 баллами.

Более того, в ходе прохождения испытаний организаторы определили и лучшие сборные курсов университета МЧС. По итогу первое место заняли будущие спасатели 3 курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на втором месте сборная курсантов выпускного курса факультета предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а замкнула тройку сильнейших сборная первокурсников факультета техносферной безопасности.

Спортивно-диагностический комплекс "Атлет" был разработан специалистами кафедры физической подготовки и спорта Университета гражданской защиты МЧС на основе анализа подготовки личного состава спецподразделений Беларуси и России, а также порядка организации с ними испытаний по специальной подготовке. При его разработке учтено мнение ведущих специалистов Беларуси в области подготовки военнослужащих к профессиональной деятельности.

Впервые испытания прошли в 2016 году. За этот период в них приняли участие более 270 офицеров и курсантов МЧС, а вот выполнили его всего лишь 27.-0-