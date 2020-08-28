27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется начать в Беларуси в сентябре, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по этому вопросу. Так, белорусская сторона уже определила клинические базы для проведения испытаний. Сейчас уточняются технические вопросы, связанные с их проведением с учетом национальных и международных требований.

Определяются категории и количество пациентов. "По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по предложению российской стороны белорусские специалисты прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики.-0-