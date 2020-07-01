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01 июля 2020, 11:07

Испытания Великой Отечественной войной выкристаллизовали белорусскую государственность - Беляев

Алексей Беляев
Алексей Беляев

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испытания Великой Отечественной войной помогли окончательно выкристаллизоваться белорусской государственности. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" высказал доцент кафедры политологии БГЭУ, кандидат исторических наук Алексей Беляев.

Эксперт высказал предположение, что не будь революции 1917 года, могло не быть и страны в том виде, каком она есть сегодня. После революционных событий 1917 года возникает концепт Беларуси как государства. "Но до Второй мировой, Великой Отечественной войны этот нарратив самостоятельного государства был еще не окончательным. Он еще не выкристаллизовался", - отметил Алексей Беляев.

Великая Отечественная война консолидировала белорусскую нацию, привела к ее формированию именно как политического субъекта. Появилась национальная политическая элита - из руководителей бывшего партизанского движения. Еще одним важным моментом Алексей Беляев назвал окончательное территориальное формирование. "Воссоединение Западной Беларуси с БССР произошло в 1939 году. Но окончательное формирование и закрепление этих границ во всех юридических документах, в сознании не только самого белорусского народа, но и окружающих наций произошло как раз после Второй мировой, Великой Отечественной войны", - обратил внимание ученый.

БССР в числе других государств в 1945 году стала одной из основательниц Организации Объединенных Наций. "Беларусь как член ООН общепризнанна международным сообществом. И эта Беларусь, именно та, которая была создана после войны, уже в 1991 году, когда обретает реальную независимость, становится полноправным участником всех международных отношений", - добавил эксперт. Алексей Беляев пояснил, почему, с его точки зрения, не прижилась в качестве Дня Независимости дата 27 июля. В этот день в 1990 году Верховный Совет принял Декларацию о государственном суверенитете БССР. "Здесь, на мой взгляд, есть серьезный момент. Эта дата достаточно печальная, связанная для значительной части населения с распадом Советского Союза, с утратой государства, в котором вырос, воспитался. И она воспринимается, скорее, не как радостная, а как трагичная. Распад СССР для нас - это все-таки глубокая геополитическая трагедия, которая повлекла массу печальных последствий", - сказал эксперт.

"Отделение Беларуси было очень тяжелым процессом. Ни у одного нормального человека не повернется язык сказать, как замечательно мы жили в 90-е. Это был период очень жесткой борьбы - за создание, формирование нового государства, за выживание для большинства наших граждан, - напомнил Алексей Беляев. - Мне кажется, 27 июля не является действительно праздничной датой, которая могла бы стать символом государства, объединяющим всю нацию и вызывающим радостные ассоциации".

Он убежден, что настоящим праздником для белорусов стало 3 июля - день, когда была освобождена от немецко-фашистских захватчиков белорусская столица. "Минск всегда был символом Беларуси, ее политическим центром. 3 июля для нас - серьезная дата, от которой можно отталкиваться и которая, хочу подчеркнуть, не вызывает ни у кого отторжения. Кто будет против освобождения своей столицы от врага, человеконенавистнического режима, испытаний тягот?" - задался вопросом эксперт.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "День Независимости Республики Беларусь: Нарратив Победы" - смотрите здесь.

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