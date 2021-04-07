Исследование белорусского онколога Дениса Бородина стало лучшим на конкурсе молодых ученых СНГ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследование белорусского врача-уролога-хирурга Дениса Бородина заняло первое место на конкурсе молодых ученых стран СНГ, сообщил журналистам заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный, передает корреспондент БЕЛТА.

Врач работает в лаборатории онкоурологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Его исследование посвящено лечению рака яичка. По словам Сергея Красного, это достаточно редкое заболевание, но характерное для молодых мужчин и мальчиков, поэтому имеет очень высокую социальную значимость. "Исследование, которое посвящено агрессивной хирургической тактике при раке яичка и высокодозной химиотерапии с трансплантацией костного мозга, что позволяет в целом почти до 100% увеличить выживаемость пациентов, заняло первое место", - сказал заместитель директора центра.

На этой неделе в онлайн-формате проводится XII Съезд онкологов-радиологов стран СНГ и Евразии. Всю неделю ведущие онкологи со всего мира будут представлять результаты своих исследований и прорывные технологии, разработанные в последние годы. С достаточно большим количеством докладов выступят и белорусские ученые. Презентации будут представлены практически по всем направлениям онкологии.

По словам Сергея Красного, онкология - наиболее динамично развивающаяся отрасль медицины, поэтому стандарты диагностики и лечения пересматриваются каждые три-четыре года.

Заболеваемость онкологическими заболеваниями неуклонно растет. В Беларуси ежегодно выявляется около 54 тыс. новых случаев злокачественных опухолей, причем каждый год темпы прироста увеличиваются. "Что касается результатов лечения в нашей стране, несмотря на то, что мы не можем себя отнести к супербогатым странам, результаты лечения у нас ничем не отличаются от США", - сказал заместитель директора центра. Он объяснил это грамотно выстроенной организацией онкологической службы: лечение онкопациентов проводится только в специализированных онкологических стационарах. Это позволяет при минимальных затратах и концентрации средств получить максимальный результат, отметил он.

Кроме того, в республике проводятся скрининговые программы. Сейчас действуют четыре программы: по скринингу рака предстательной железы, рака молочной железы, рака толстой кишки и шейки матки. Сейчас разрабатывают еще две программы скрининга: рака легкого с использованием низкодозной компьютерной томографии и рака желудка. Если эти программы в пилотных исследованиях покажут хорошие результаты, то они будут распространяться на всю территорию Беларуси.

Как отметил начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев, поскольку онкологические заболевания занимают очень значимый удельный вес в плане заболеваемости, смертности населения, то этому направлению в стране уделяется огромное внимание, в том числе главой государства и правительством. Об этом свидетельствуют строительство новых корпусов, диспансеров, развитие высоких технологий.

Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день здоровья.-0-