Исследование: эффективность вакцины "Спутник V" против COVID-19 составила 96,3%

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокий профиль безопасности и эффективность 96,3% против COVID-19 по результатам оценки за январь - август 2021 года. Такие данные приведены в белорусско-российском исследовании популяционного иммунитета населения против COVID-19. Организатором исследовательской работы выступили Минздрав Беларуси во взаимодействии с РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Именно этой вакциной иммунизировано наибольшее количество жителей Беларуси. "Результаты применения вакцины за январь - август 2021 года показали, что "Спутник V" в целом хорошо переносился. За указанный период в стране введено более 2,7 млн доз вакцины: более 1 млн 486 тыс. человек привиты одной дозой, из них более 1 млн 215 тыс. - двумя дозами", - рассказали в пресс-службе.

Удельный вес нежелательных реакций от числа введенных доз составил 2,99%. По степени тяжести нежелательные реакции были легкой и средней степени. Наиболее частыми нежелательными реакциями были боль в месте инъекции, гипертермия и астения.

У двоих вакцинированных в возрастных группах 30-35 лет и 50-54 года зарегистрированы серьезные побочные реакции после введения первого компонента вакцины (у одного пациента - аллергическая крапивница, у второго - аллергическая реакция по типу анафилактоидной). Их основная причина - аллергия на компоненты вакцины. Оба пациента полностью выздоровели без последствий. По результатам расследования, такие реакции обусловлены индивидуальной реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство.

"Эффективность использования вакцины за январь - август 2021 года составила 96,3%. Это означает, что заболеваемость привитых на 96,3% ниже, чем заболеваемость непривитых", - пояснили в Минздраве.

Таким образом, вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокий профиль безопасности при массовой вакцинации населения Беларуси. Выявленные нежелательные реакции расценивались как слабые и средние, не потребовавшие медицинского вмешательства.

В авторский коллектив исследования были включены специалисты Министерства здравоохранения, Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также БелМАПО.

В Беларуси вакцинация проводится в рамках национального плана мероприятий по вакцинации против COVID-19, предусматривающего последовательное включение в кампанию отдельных контингентов населения и взаимодействие заинтересованных республиканских органов и общественных организаций.

К настоящему времени более 3 млн 260 тыс. человек привиты первой дозой вакцины, из них более 2 млн 560 тыс. завершили полный курс иммунизации. Полный курс вакцинации против COVID-19 прошли более 88% работников организаций здравоохранения, более 77% работников учреждений с круглосуточным режимом пребывания граждан, около 66% работников учреждений образования, более 48% людей в возрасте старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.-0-