Исследование "Социальное мышление" позволило четко изучить мнение людей - эксперт

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление", проведенный в преддверии Всебелорусского народного собрания, позволил четко изучить мнения людей. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил ведущий научный сотрудник Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета Александр Посталовский.

"В первую очередь хотелось бы отметить масштабность исследования. В таком объеме оно проводилось впервые. Впервые в социологической практике было столько внимания привлечено к данному исследованию, начиная от обнародования главой государства факта его самого проведения. То есть на всех этапах проведения к исследованию фиксировался интерес. Обычно социсследования проводятся в рамках изучения общественного мнения в отношении уже каких-то происходящих событий, а тут непосредственным триггером было Всебелорусское народное собрание. Исследование проводилось перед ВНС для того, чтобы выработать конструктивные управленческие решения и услышать голос людей. Поскольку социалогия - это форма обратной связи между государством и обществом", - сказал Александр Посталовский.

По его словам, чтобы сделать более глубинный анализ тех позиций, которые были озвучены в социсследовании, необходима динамика.

"Все-таки нужно понимать, что исследование проводилось в начале февраля, перед ВНС. То есть прошел месяц. Общественное мнение может поменяться как в сторону уменьшения по каким-то позициям, так и в сторону увеличения, - отметил ведущий научный сотрудник. - В этой связи хотелось бы отметить, что государство само обратилось к социалогии. Чувствуется, что есть потребность проведения социалогических аналитических исследований. И можно считать, что это исследование может стать отправной точкой к проведению дальнейших исследовательских проектов по всем тематикам, которые были охвачены в данном опросе".

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда "Украинская политика" и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения "Социальное мышление".

С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси. -0-