Исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19 проведут в отдельных районах

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав планирует провести в отдельных районах страны централизованные исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постараемся сделать это максимально оперативно. По ряду районов будем проводить централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном листе в последние два месяца по поводу респираторных инфекций", - сказал Владимир Караник.

По словам министра, нельзя исключать вероятность второй волны заболеваемости коронавирусом в осенне-зимний период. "Поэтому мы будем проводить исследования, чтобы определить иммунную прослойку среди нашего населения. В каких-то районах это будет централизованно, где-то будет налажена возможность пройти всем желающим", - добавил он.

Для таких исследований планируют использовать экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Ожидается, что они скоро прибудут в страну рейсом из Китая. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. После этого предоставят возможность проходить тестирование всем желающим.

Владимир Караник пояснил, что экспресс-тесты показывают наличие антител. В период разгара клинических симптомов они выявляют наличие иммуноглобулинов М, свидетельствующих об активном инфекционном процессе. Если человек переболел некоторое время назад, у него появляются иммуноглобулины G. При наличии подозрений, связанных с перенесенным в легкой форме заболеванием, можно будет пройти тестирование, чтобы подтвердить их или опровергнуть.-0-