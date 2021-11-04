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04 ноября 2021, 14:54

Исследования: грипп особенно опасен для переболевших COVID-19

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4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грипп опасен для тех, кто перенес COVID-19. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

К традиционным группам высокого риска по заболеваемости гриппом добавилась новая категория. Согласно исследованиям, грипп опасен для тех, кто перенес COVID-19. Реакция иммунной системы таких людей на встречу с вирусом гриппа может быть критичной.

Специалисты отмечают: перенесенная новая коронавирусная инфекция во всех случаях является серьезной нагрузкой для иммунной системы, и отголоски такой нагрузки, "иммунная депрессия", могут долго сохраняться.

Люди, перенесшие COVID-19, становятся максимально незащищенными перед вирусной нагрузкой, создаваемой другими респираторными вирусами. "Если вы переболели COVID-19 и после выздоровления не можете "выбраться из простуд", целесообразно привиться от гриппа и COVID-19", - рекомендуют медики.

Специалисты напоминают: самое эффективное средство профилактики гриппа - вакцинация. В этом году в состав вакцин (независимо от наименования вакцины и производителя) внесены изменения по двум позициям - вирусу гриппа А (H1N1) и А (H3N2). У населения популяционного иммунитета к обновленным штаммам вирусов нет, так как они широко не циркулировали ранее.

В этом сезоне, как и раньше, надо привить от гриппа не менее 40% населения и не менее 75% людей из групп риска.

Лучше всего привиться против гриппа в сентябре - ноябре, но в этом году вакцинация будет продолжаться и в декабре, чтобы все желающие смогли сделать прививки до прогнозных дат возможного начала эпидсезона гриппа.

Если хотите привиться и против гриппа, и против COVID-19, сначала завершите вакцинацию от коронавируса. Не ранее чем через 14 дней после этого прививайтесь против гриппа. Возможно и совместное (в один день) применение вакцин против COVID-19 и гриппа по желанию пациента, если нет противопоказаний.-0-

Против гриппа в Беларуси привились более 753 тыс. человек

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