Исследователи из пяти стран обсудят на конференции в БГУ развитие агроэкотуризма

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. XI Национальная научно-практическая конференция "Агроэкотуризм-2020: новые поколения - новые тренды" состоится 11 декабря в БГУ. Пройдет она онлайн на площадке Webinar.ru. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Научный форум объединит около 150 исследователей и специалистов, изучающих проблемы развития туристической индустрии, из Беларуси, России, Эстонии, Польши и Казахстана. С докладами выступят ученые из БГУ, Белорусского национального технического университета, Брестского государственного технического университета, Таллинского университета и Познаньского технического университета", - рассказали в пресс-службе.

Эксперты рассмотрят тенденции развития агроэкотуризма, современные подходы в подготовке кадров для этой отрасли и роль сельского туризма в экономике регионов. Итогом работы конференции станет издание сборника материалов, который разместят в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Организаторами научного мероприятия выступают факультет международных отношений БГУ и БОО "Отдых в деревне".-0-