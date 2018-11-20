Исследователи из восьми стран примут участие в студенческом олимпийском форуме

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 молодых исследователей из Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Узбекистана, Болгарии, Латвии и Китая примут участие в Международном студенческом олимпийском форуме, который 22 ноября пройдет в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского государственного университета физической культуры.

Форум станет образовательной и дискуссионной площадкой, где студенты и магистранты смогут анонсировать результаты своих научных исследований и поговорят о развитии олимпийского движения, спорта высших достижений и их роли в реализации Целей устойчивого развития.

"При подготовке к форуму исследователи рассмотрели проблемные вопросы, опираясь на современные тенденции: оценили эффективность интернет-маркетинга в мотивационной работе с родителями юных спортсменов, отследили взаимосвязь между счастьем и здоровьем у студентов, рассмотрели социальные медиа как средство развития идеи олимпизма, изучили возможности компьютерных программ при организации тренировок, провели сравнительный анализ выступления спортсменов", - отметили в пресс-службе.

Организаторами мероприятия выступают Национальный олимпийский комитет Беларуси, Белорусская олимпийская академия, Белорусский государственный университет физической культуры.-0-