9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследовательские работы молодых переводчиков из четырех стран рассмотрят 12 ноября в БГУ. Цель заочной конференции - стимулировать студентов к переводам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.
"Свои научные работы по теме "Языковая личность и перевод" прислали около 90 студентов, магистрантов и аспирантов из Беларуси, России, Польши и Кыргызстана. Доклады участников касаются актуальных вопросов теории языка и переводоведения, межкультурной коммуникации, лингвостилистических и прагматических, лингвокогнитивных и дискурсивных аспектов перевода, взаимодействия культур в художественном переводе", - рассказали в пресс-службе.
Итогом работы станет публикация сборника материалов, который будет доступен в Электронной библиотеке БГУ.
Организатор - кафедра теории и практики перевода факультета социокультурных коммуникаций БГУ.-0-