Исторический музей Беларуси и Российский музей музыки готовят выставку "Мелодия Победы"

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный исторический музей Беларуси и Российский национальный музей музыки на полях VI Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге договорились о проведении совместной выставки "Мелодия Победы", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор белорусского музея Павел Сапотько.

Экспозиция будет основываться на наследии белорусских и русских военных музыкантов и дирижеров, известных композиторов, обращавшихся к теме войны и победы. "Во время празднования 75-летия Великой Победы мы хотим представить большой и интересный музыкально-экспозиционный проект на базе коллекций нашего филиала "Музей истории театральной и музыкальной культуры" и Российского национального музея музыки, - отметил директор исторического музея Беларуси. - Выставка будет интерактивной, потому что мы представим не только мемориальные вещи наших выдающихся музыкантов, но и познакомим с их легендарной музыкой. Именно в таком контексте мы хотели бы показать и события военных лет, и радость Победы. Ведь произведения наших композиторов - выдающийся вклад в мировую и отечественную культуру".

Задача проекта - разными средствами художественной выразительности воздействовать на эмоции зрителей и "напомнить о тех ценностях, о которых мы говорим в преддверии Великой Победы", отметил Павел Сапотько. Лейтмотивом выставки станет тема патриотизма. Проект напомнит о творчестве и вкладе в музыкальное искусство многих композиторов, например, народного артиста БССР Бориса Пенчука - дирижера сводного оркестра легендарного парада на Красной площади в Москве в 1945 году, а также Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского и др. Начинаться экспозиция будет со своеобразного гимна защиты Отечества - песни "Священная война", написанной композитором Александром Александровым на слова Василия Лебедева-Кумача. Затем прозвучат песни военных лет и мелодии Победы.

В дни VI Форума регионов Национальный исторический музей Республики Беларусь подписал соглашение о сотрудничестве с Государственным центральным музеем современной истории России, сообщил Павел Сапотько. "Наши музеи могут показать историю независимых и суверенных государств, - отметил директор. - Конечно, в первую очередь нас интересует формат двустороннего сотрудничества - когда проект мы можем показать в обеих странах".

Одно из предложений совместного проекта - выставка военного плаката из собраний Государственного центрального музея современной истории России. "У них огромная коллекция плакатов, значительную часть которой составляют работы известных плакатистов, созданные в период Великой Отечественной войны, например, Алексея Кокорекина, Кукрыниксов. А также "Окна РОСТА", "Окна ТАСС" и другие материалы, которые еще практически никто не видел, среди них восстановленные военные газеты и листовки, сбрасываемые с самолета, - рассказал он. - Белорусам это было бы интересно посмотреть, потому что у нас одна история и трагедия, одна война и одна Победа. И таким образом можно транслировать нашу белорусско-российскую общность в годы войны".

Павел Сапотько сообщил, что также провели переговоры с директором Российского этнографического музея Владимиром Грусмановым и договорились об участии белорусской стороны в крупных музейных издательский проектах.-0-

Фото Национального исторического музея Беларуси