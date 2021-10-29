История съемок в космосе от человека, опередившего Пересильд и Шипенко

О съемках первого художественного фильма в космосе с участием актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко говорит весь мир. Однако мало кто знает, что именно Александр Александров стал первым, кто взял с собой в полет видеокамеру и снял видео на борту МКС. Режиссер Александр Сурин работал тогда над "Возвращением с орбиты" и попросил сделать кадры из космоса. Беседуем с председателем Международной ассоциации участников космических полетов заслуженным космонавтом России, дважды Героем Советского Союза Александром Александровым о том, мешают ли артисты на орбите, будем ли по профсоюзной путевке летать к другим планетам и почему все замыслы Илона Маска - всего лишь воздушные замки.

- Александр Павлович, как ваши коллеги-космонавты и специалисты оценили идею проекта "Вызов"?

- Не все были рады, что целых 12 дней придется посвятить съемкам фильма и два рабочих места на станции отведут для актрисы и режиссера. Хотя я считаю, что свои места мы уступили искусству. И правильно сделали. Полет прошел на удивление удачно: команда киношников была подготовлена на хорошем уровне, как физиологически, так и психологически. Насколько профессионально они сработали именно по части кино - увидим через год. В целом свои функции и задачу выполнили.

- Правда, что вам пришлось пройти курс обучения съемкам, чтобы сделать кадры из космоса для кинофильма Александра Сурина?

- Было такое. Специалисты Киевской киностудии вручили мне "Конвас" - отечественную широкопленочную камеру, которой пользовались даже боевые корреспонденты во время войны. Прошел обучение правилам пользования ею на Земле, нам дали с собой 120 метров кинопленки и попросили заснять с высоты космоса планету, восходы, закаты, чтобы потом вставить эти кадры в кино. Все прошло успешно, наш экипаж пригласили на премьеру фильма в кинотеатре "Украина" в Москве. В картине снимались Юозас Будрайтис, Виталий Соломин и Александр Пороховщиков, и она, надо сказать, получилась неплохой.

- Голливудский актер Том Круз вел переговоры с НАСА о полете в космос для съемок финальной части фильма "Миссия невыполнима". К проекту планировали привлечь компанию SpaceX Илона Маска. Известно ли вам, почему американский полет не состоялся?

- Трудно предсказать, что происходит в коммерческих программах, потому что там могут возникнуть всякие ситуации. В свое время наш замечательный артист Владимир Стеклов хорошо подготовился к полету, мы даже принимали у него экзамен. Он вместе с Александром Калери (российский космонавт. - Прим. БЕЛТА) отлично сдал его на тренажере. Но в итоге пришлось отложить этот полет, потому что все уперлось в финансы. Думаю, американцы в любом случае осуществят свои планы, но позже.

- Режиссер Клим Шипенко снимал фильм "Салют-7" на основе реальной истории. Вы тоже принимали участие в этой работе. Что в картине было правдой, а что - художественным вымыслом?

- То, что я там принимал участие, громко сказано. Наши специалисты просто консультировали фильм. Правда, ни одного совета режиссер и его команда не приняли и все равно сделали все по-своему. Картина далека от того, что происходит в реальности, но рассказанная история увлекла тысячи юношей и девушек, это важно. Идею, в которой была заложена реальная история, реализовали все-таки художественно. Разбивать кувалдой какие-то приборы на поверхности станции или пережить пожар в "Союзе" и дальше лететь как ни в чем не бывало - это суперфантастика, которой не должно быть в таком виде на экране.

- Как вам кажется, долгосрочная цель отправлять тысячи туристов в космос и организовать полеты на уровне авиалиний - это реально?

- Существует пленка с интервью Сергея Павловича Королева, когда он говорил журналистам: уверен, что в будущем по профсоюзной путевке начнем летать в космос. И он прав. Конечно же, летать будут. Маск - умный человек, великолепный инженер, хороший организатор. Но я не понимаю, зачем он сказал, что около 100 человек отправит на Марс. Это верная смерть! Пока у нас нет технологий изготовления громадного корабля с такими ресурсами. Отправить сотню на Марс или Луну и кормить их всех там? Вы можете себе это представить? Мы для того, чтобы обеспечить 12-суточную экспедицию, должны целый грузовик всякой всячины туда привезти. А еще пищу, одежду, приборы, киноаппаратуру. Заявление Маска - чистая авантюра.

- Чем сейчас занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия", с которой связана ваша работа?

- Именно в рамках "Энергии" освоено то, с чего начиналась наша космонавтика - межпланетные станции, полеты к Луне и Марсу, первый спутник, собаки, первый человек, первая женщина, первые многоместные экипажи в кораблях. Произведение рук человеческих - орбитальная станция "Мир", на которой мы приняли пять шаттлов. Дальше был "Буран", вообще чудо! Он явился на свет раньше своего времени - корабль, который может летать без пилотов…. Сегодня у нас, конечно же, остается в планах дальний космос. Готовится проект "Луна-25". Из-за экономических санкций, которые ограничили поставку от зарубежных партнеров многих необходимых приборов, российские ученые сегодня сами их создают и испытывают на элементной базе. Подготовка "Луны-25" практически заканчивается, машина стоит, теперь нужно довести до кондиции приборы. Кроме того, конечно же, мы не оставим Марс. И обязательно, прежде чем выполнить марсианскую пилотируемую программу, пошлем туда роботов.

- Вы 5 часов 45 минут пробыли в открытом космосе. Ваши самые первые ощущения?

- Туда я не на прогулку выходил. Нужно было поставить солнечные батареи. Уперся ногами в "якорь", специальное устройство, и огляделся. Земля показалась где-то далеко от меня, в стороне, а сверху - бархатное, совершенно черное небо, его даже солнце не засвечивало… Картина завораживающая, особенно когда заходишь в тень и видишь всю эту громадную Вселенную со звездами. Такие впечатления никогда не забудешь.

- А какие фильмы о космосе лично вам нравятся?

- Супер-пупер фантастика типа "Звездных войн" - это не мое. Больше по душе "Пассажир", "Гравитация"… С интересом смотрел фильм "Марсианин" - он спокойный, очень похожий на реальность. Вроде ничего там особенного нет, но от экрана не оторваться: наблюдаешь за запуском корабля, следишь, как герой выстроил свой быт, как из марсианской пыли, которая у него под ногами, соорудил грядки для огурцов…

В общей сложности космонавт провел на орбите 309 суток 18 часов 2 минуты.

Александр Александров был лично знаком с Сергеем Королевым и Юрием Гагариным.

P.S. Благодарим за помощь в организации материала Международный медиаклуб "Формат А-3".

Елена ЕЛОВИК,

газета "7 дней".-0-