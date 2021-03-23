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23 марта 2021, 09:40

Историк: белорусы - самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией

Игорь Марзалюк. Фото из архива
Игорь Марзалюк. Фото из архива

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы - самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке, член-корреспондент НАН, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

"Мы должны системно заниматься обучением молодежи. И тиражировать эти вещи на уровне СМИ, через памятники и мемориалы, через музейные экспозиции. То есть должны не позволять лгать, а лучшее средство против лжи - правда. Мы должны помнить, что белорусская нация - самая антинацистская нация из всех, кто был под оккупацией. Среди нас было мизерное количество коллаборационистов, предателей, которые сотрудничали с нацистами. Это исторический факт, о нем нужно постоянно напоминать, особенно сегодня, когда нам все чаще предлагают коллаборационистскую версию "белорусской истории" глазами полицаев и коллаборационистов", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что за прямую клевету и пропаганду нацизма необходимо в полном соответствии с мировой практикой - как, например, в ФРГ - нести ответственность.

"У немцев за подобные вещи предусмотрены наказания - от штрафов до запретов на профессию и от трех до пяти лет заключения. Подобную практику вполне можно позаимствовать. То есть когда пропагандируется заведомая ложь, выдаваемая за историческую правду, за подобное необходимо нести ответственность. Юридическую, административную и уголовную, в этом я глубоко убежден. Но это лишь одна сторона, другая - это просвещение. Когда человек знает, что было иначе, и он убежден в своей правоте, он не поверит вранью, - рассуждает Игорь Марзалюк. - Мы должны учитывать все аспекты существования бело-красно-белого флага. Лично я не представляю, как можно воспринимать сегодня его "на одном дыхании", учитывая его историю с 1941 по 1945 год. И я ни разу не услышал "с той стороны" отрицательной коннотации в отношении коллаборационистов. Не слышали, что коллаборанты - предатели, и их нужно стыдиться. Если бы не было 1941-1945 годов, можно было бы подискутировать на тему "БЧБ - это историко-культурная ценность". Но с учетом той коллаборационистской деятельности и того факта, что под этим флагом уничтожали граждан своей страны, негативная трактовка будет в белорусском обществе сохраняться. В любом случае это символ не объединения, а разъединения". -0-

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