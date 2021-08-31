Историк в честь 100-летия БГУ покорил Эльбрус и установил на вершине флаг вуза

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доцент кафедры истории Беларуси нового и новейшего времени исторического факультета БГУ Андрей Максимчик совершил восхождение на самую высокую горную вершину России с флагом ведущего университета Беларуси. Свой подъем историк посвятил столетнему юбилею БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Восхождение состоялось 26 августа в 8.45 утра по московскому времени в составе группы белорусских и российских туристов-горников. В течение пяти дней они двигались к вершине, знакомясь с яркими пейзажами Приэльбрусья. Это знаменитый водопад Девичьи косы, поляна Чегет, горячие источники и др. "В три часа ночи на ратраках нас подняли на пять тысяч метров. С этой высоты мы начали движение к вершине горы. Путь был нелегкий, так как до восхода солнца дул сильный ветер, а температура наверху была минус 19 градусов", - поделился своими впечатлениями Андрей Максимчик.

Для белорусского историка это первое путешествие в горы. В ближайших планах у него подъем на Казбек (Грузия) и Арарат (Турция).

В пресс-службе вуза напомнили, что флаг БГУ в юбилейный университетский год ежедневно покоряет различные уголки Беларуси во время веломарафона "100 городов к 100-летию вуза". Студенты, сотрудники и выпускники посещают с символом университета различные населенные пункты и знаковые места страны. Благодаря такой инициативе о вековом юбилее ведущего вуза узнают во всех уголках Беларуси и за ее пределами. Сейчас флаг БГУ отмечен на более 60 точках белоруской карты.-0-