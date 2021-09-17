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Общество
17 сентября 2021, 15:23

Историк: воссоединение Западной Беларуси с БССР стимулировало колоссальный цивилизационный скачок

Валентина Швайко
Валентина Швайко
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17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Благодаря воссоединению Западной Беларуси с БССР в сентябре 1939 года республика сделала колоссальный цивилизационный скачок. Такое мнение высказала во время регионального форума "ІІІ Берестейский диалог", посвященного Дню народного единства, проректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук, доцент Валентина Швайко, передает корреспондент БЕЛТА.

Центральной темой диалога стало воссоединение Западной и Восточной Беларуси. "Такие даты, которые дают толчок развитию, становлению нации, очень важны. Оценки могут быть субъективны, но голый факт такой: воссоединение Западной Беларуси с БССР позволило ее жителям получать высшее образование, выйти в люди. И цивилизационный скачок колоссальный произошел - это неоспоримо", - озвучила свою оценку произошедших в сентябре 1939 года событий историк.

Многие эксперты считают дату 17 сентября актом исторической справедливости. Валентина Швайко предлагает ее также называть Днем исторической честности. "Честно сказать, что в 1921 году народ разъединили, а в 39-м его объединили. И впоследствии, пройдя рубеж объединения, мы пришли к созданию единого народа. Мне кажется, что 17 сентября - это тот день, когда у белорусов, у нас с вами, появилась точка отсчета осознания народного единства. Наши дети должны не просто знать эти даты, а осознавать их роль и место в становлении белорусского народа. На мой взгляд, это очень важный момент нахождения точек единения в современных, противоречивых зачастую условиях", - отметила кандидат исторических наук.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Алдонин заметил, что подобные праздники есть во многих странах. "Только в общности, единстве - сила и историческая значимость нации. 17 сентября - это тот день, когда Беларусь стала единой, симметричной, можно сказать, страной-эталоном: в центре столица, а все регионы по окружности. Это уникально в общем-то. Поэтому 17 сентября мы должны воспринимать как дату важных исторических событий, которые позволили сформироваться и определиться белорусской нации как единой, неделимой, суверенной, имеющей свою историческую ретроспективу и самое главное - будущее", - сказал он.

Алексей Алдонин
Алексей Алдонин

Участники диалога вступали в полемику, делились историями своих семей. "Для меня этот праздник прежде всего означает день воссоединения нашей белорусской семьи, - сказал ученый секретарь Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук, доцент Андрей Соловьянов. - Благодаря этой дате воссоединилась и моя семья, мои родственники, которые жили по разные стороны границы. Этот праздник должен стать для нас близким и родным. Надеюсь, что он станет праздником для всех белорусов и будет отмечаться не только на государственном уровне, но и на личном, каждого из нас".

Валентина Швайко, Андрей Соловьянов, Алексей Авдонин
Валентина Швайко, Андрей Соловьянов, Алексей Авдонин

В форуме "ІІІ Берестейский диалог" приняли участие представители руководства города, общественных объединений, средств массовой информации, руководители предприятий и организаций Бреста.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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