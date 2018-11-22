Историки Беларуси и Германии планируют провести совместную конференцию

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки Беларуси и Германии планируют в середине декабря в немецком городе Гиссен провести совместную конференцию. Об этом сообщил сегодня журналистам посол Германии в Беларуси Петер Деттмар, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы претворили в жизнь то, о чем договорились наши президенты", - отметил Петер Деттмар.

Он добавил, что эта конференция станет не первым опытом сотрудничества белорусских и германских историков. Ранее они совместно участвовали в организации передвижной выставки "Лагерь смерти Тростенец: история и память".

О развитии сотрудничества историков двух стран речь зашла в конце июня во время визита Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Беларусь. Этот вопрос, как рассказывал тогда политик, он обсуждал на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко после церемонии открытия мемориала "Тростенец".-0-