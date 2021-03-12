Историки Беларуси и России создали проект об оккупации приграничных территорий в годы войны

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) и вузов Беларуси разработали проект, изучив ранее неопубликованные архивные документы, которые посвящены событиям на оккупированных приграничных территориях двух стран в годы Великой Отечественной войны. Результаты проекта в дальнейшем планируется использовать для создания маршрутов "поклонного туризма" к местам массовых захоронений жертв военных преступлений, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта профессора СПбПУ Елену Красноженову.

"Исследование позволит глубже понять трагическую историю регионов, находившихся в оккупации в военный период, - сказала Елена Красноженова. - Властные структуры могут использовать данные проекта для создания маршрутов "поклонного туризма" к местам массовых захоронений жертв военных преступлений".

По ее словам, проект также позволит ввести в научный оборот значительное количество ранее неизвестных архивных советских и немецких документов, выдвинуть и научно апробировать собственные концепции и положения о взаимоотношениях между оккупационными властями, населением и партизанами на приграничной территории. Кроме того, правоохранительные органы могут использовать материалы проекта для противодействия неонацизму, преподаватели школ и вузов - применять в качестве учебных пособий.

Проект "Народ и власть: оккупанты, коллаборационисты и партизаны на пограничной территории Беларуси и северо-запада России в 1941-1944 годы" реализуется при грантовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Он рассчитан на два года, первый этап реализации заканчивается в мае 2021 года. Ученые России и Беларуси продолжают совместную работу по поиску документальных материалов в архивах Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Минска и Полоцка.

Главным итогом проекта станет совместная с белорусскими коллегами коллективная монография с документальным приложением, в котором будут размещены ранее не опубликованные архивные источники. Для студентов вузов уже проводятся лекции по материалам исследования.

Профессор пояснила, что исследование актуально и для патриотического воспитания молодежи в связи с участившимися попытками фальсификации истории Второй мировой войны. "В связи с этим особую значимость приобретает исследование преступлений гитлеровских захватчиков на временно оккупированной территории, в том числе на территории Северо-Запада РСФСР и Республики Беларусь, где оккупация была наиболее длительной", - добавила собеседница агентства.-0-