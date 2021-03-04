4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки БГУ подготовили фильм об известных деятелях университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"В киноленте рассказывается о 12 представителях образования, науки, политики, культуры, которые в разные годы работали в БГУ. Она стала второй серией документального цикла "Память и слава", приуроченного к 100-летнему юбилею БГУ. В роли ведущего выступает четверокурсник Юрий Тамкович. Он знакомит зрителей с интересными и ранее неизвестными фактами из биографии деятелей университета. Рассказ ведется с мест, где они работали и жили. Об этом свидетельствуют мемориальные доски, установленные на фасадах зданий Минска. Также в фильме используются уникальные архивные документы и фотографии, на которых запечатлены знаковые события из жизни представителей университетского сообщества", - рассказали в пресс-службе.

Документальный сюжет открывается летописью о первом ректоре БГУ Владимире Пичете. О его деятельности рассказывается у стен исторического факультета, "Дома №1 БГУ" по улице Красноармейская, 6. Этот адрес для Владимира Пичеты первое время был местом работы и домом. В дореволюционном доме на ул. К.Маркса, 30 жил советский белорусский партийный и государственный деятель Александр Червяков, при поддержке которого начинал свою деятельность первый белорусский университет. В этом же здании располагалась квартира советского историка, одного из первых профессоров БГУ, декана педагогического факультета Николая Никольского. Следующий адрес, ул. Я. Купалы, 7, связан и биографией одного из основателей белорусской физической оптики и ректора БГУ (1975-1972) Антона Севченко и белорусского писателя, который в годы Великой Отечественной войны преподавал военную подготовку в эвакуированном университете, Ивана Мележа.

Также в фильме повествуется еще о семи известных личностях университета. Это химик, ректор БГУ в 1990-1996 годы Федор Капуцкий, историк, первый декан подготовительного отделения БГУ Илларион Игнатенко, министр здравоохранения БССР, основатель кафедры гражданской обороны в БГУ Иван Инсаров, историк, член белорусской делегации в ООН Владимир Перцев, основатель белорусской школы органической химии, заведующий кафедрой органической химии БГУ Николай Прилежаев, историк, декан исторического факультета в 1930-е годы Василий Щербаков, ученый-химик, заведующий кафедрой неорганической химии БГУ в 1960-е годы Вадим Свиридов.

При подготовке исторического проекта использовались материалы из архива БГУ, Национального архива Беларуси, Центрального научного архива НАН Беларуси, Музея истории медицины Беларуси, Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, семейных и личных архивов преподавателей.

Все выпуски документального кинофильма будут размещены на официальном канале исторического факультета в YouTube.-0-