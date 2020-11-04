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04 ноября 2020, 15:21

Историки БГУ представят в соцсетях уникальную коллекцию архивных документов за 100 лет

Фото из архива
Фото из архива

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки БГУ к юбилею университета соберут уникальную коллекцию архивных документов за 100 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Это станет результатом проекта "Через тернии к звездам". Старт ему дан во "ВКонтакте", Facebook и Instagram. Проект предложили и реализуют студенты и сотрудники исторического факультета БГУ.

"В основу заложена идея полного собрания документов о формировании научных школ в БГУ и представления малоизвестных фактов об образовании университета. Акцент сделан на историческом направлении, так как становление вуза связано с именами многих известных историков, и в первую очередь первого ректора БГУ, историка-слависта Владимира Ивановича Пичеты. Кроме того, первые учебные программы практически всех специальностей включали исторические дисциплины", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время достижения ученых-историков БГУ широко признаны в Беларуси и за ее пределами. Каждый месяц планируется освещать деятельность одной из девяти научных исторических школ БГУ: история Беларуси, славистика, востоковедение, история Древнего времени и Средних веков, история Нового и Новейшего времени, этнография, археология, архивоведение, музеология.

Информация будет адаптирована для виртуальных площадок. Пользователи познакомятся с полнотекстовыми научными статьями, видео- и аудиоматериалами, фотографиями из личных архивов преподавателей, дневниками и письмами ученых. Также в Instagram будут организованы викторины к 100-летию БГУ.

Для наполнения социальных сетей документальной информацией студенты и сотрудники БГУ провели масштабный поиск уникальных материалов в архивах, библиотеках и музеях. Среди них - Национальный архив Беларуси, Национальная библиотека, Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов, Центральный научный архив НАН Беларуси, архив БГУ, Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства, Государственный архив Российской Федерации, Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга, Российская государственная библиотека.

Откроет тематический год презентация научной школы "Археология". Пользователи соцсетей узнают об ученых-археологах, экспедициях, уникальных открытиях, найденных артефактах. Декабрь будет посвящен известным белорусским этнографам. Анонсы следующих тем будут размещаться в группах проекта в социальных сетях.-0-

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