30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Историки БГУ привели в порядок заброшенные захоронения сотрудников университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В апреле на Кальварийском кладбище Минска студенты и сотрудники исторического факультета установили местонахождение и привели в порядок надгробия трех представителей вуза. Среди них основатель и первый ректор Международного института по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова (1992-1997) Александр Люцко, доцент географического факультета (1955, 1956) Дмитрий Иванов, научный фотограф медицинского факультета БГУ (1923, 1924) Лев Дашкевич.

Работа по поиску и благоустройству захоронений преподавателей и ученых БГУ ведется с 2020 года в рамках проекта "Память и слава". Волонтеры исторического факультета занимаются определением могил на столичных Военном, Московском и Кальварийском кладбищах путем изучения архивных документов, биографических данных деятелей вуза. Есть намерение в БГУ создать общеуниверситетскую базу данных сотрудников, чьи надгробия нуждаются в уходе и сохранении. Сегодня в открытом списке значится уже 26 восстановленных захоронений, среди которых также погребение Героя Советского Союза Владимира Коргузалова.

Кроме того студенты БГУ активно принимают участие по наведению порядка на безымянных могилах. К слову, в текущем месяце они работали на Кальварийском кладбище над восстановлением надгробий XIX века.

Люцко Александр Михайлович (1941-1997) - известный белорусский ученый, основатель и первый ректор Международного института по радиоэкологии им. А.Д. Сахарова (сейчас Международный государственный экологический институт им. А.Д. Сахарова БГУ). По его инициативе была разработана концепция радиоэкологического образования в Беларуси. Являлся действительным членом Нью-Йоркской академии наук, членом Национальной комиссии по радиационной защите, входил в состав ряда авторитетных международных организаций, ему присвоено звание Соросовского доцента и профессора по специальности "экология".

Дашкевич Лев Урбанович (1882-1957) - белорусский фотохудожник-пикториалист, ученый, изобретатель, публицист, педагог. Родился в Минске. Учился с 1903 года на медицинском факультете Варшавского университета, в 1906-1911 годах - на факультете филологии Университета Бургундии (Франция). В 1918 году служил государственным фотографом правительства Азербайджанской Республики. Разработал курс лекций по фотографии и в 1920 году преподавал в Минском институте народного образования. В 1923 и 1924 годах работал научным фотографом БГУ. На своих снимках Лев Дашкевич запечатлел Минск 1920-х годов, а также знаменитых белорусских деятелей, среди которых Якуб Колас, Янка Купала, Язеп Лесик, Змитрок Бядуля, Стефания Станюта.-0-