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Общество
28 июня 2021, 16:08

"IT-град Академический" будет создан в НАН

Фото из архива
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технический центр цифровых технологий "IT-град Академический" будет создан на базе Объединенного института проблем информатики и Института математики Национальной академии наук. Такое решение принято сегодня на заседании бюро Президиума НАН Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Академии наук.

Цель создания такого центра - объединение усилий и компетенций организаций, работающих в области информационных технологий для решения актуальных задач социально-экономического и научно-технического развития Беларуси. В отличие от ПВТ основное усилие в "IT-граде Академическом" будет направлено на обеспечение наукоемкими цифровыми технологиями реального сектора экономики.

"У нас должна быть академическая кооперация по решению крупных задач, стоящих перед экономикой страны. Необходимо объединить научный потенциал ученых, усилия наших организаций для принятия интеграционных решений крупных практических проблем народно-хозяйственного комплекса", - подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Среди задач, стоящих перед "IT-градом Академическим" - разработка импортозамещающих цифровых технологий для предприятий различных форм собственности, экспорт цифровых технологий и услуг, прошедших отечественную апробацию, на внешние рынки, развитие научно-технического и производственного потенциала подразделений участников в области информационных технологий, консультационные и образовательные услуги, научная экспертиза и сопровождение инновационных и научно-технических проектов различного уровня.

На данный момент есть договоренность об участии в "IT-граде Академическом" целого ряда организаций НАН Беларуси. Среди них - Институт физики, Институт тепло- и массообмена имени А.В.Лыкова, Институт прикладной физики, Межотраслевой научно-практический центр систем идентификации и электронных деловых операций, Объединенный институт машиностроения, Институт биоорганической химии и другие. Предполагается, что в процессе деятельности центра к нему присоединятся профильные организации другой ведомственной подчиненности и частные компании.

Планируется, что центр будет заниматься цифровым проектированием и компьютерным моделированием, технологиями обработки, анализа и использования данных, технологиями защиты и обеспечения безопасности информационных систем, экспертизой используемого и разрабатываемого программного обеспечения с привлечением результатов экспериментальных исследований. Так, например, в области цифрового проектирования и компьютерного моделирования у участников IT-града есть опыт в использовании технологии разработки и сопровождения цифровых двойников различных объектов, технических, физических и технологических процессов. Также участники будут выполнять компьютерное моделирование, проектирование и разработку систем принятия решений для предприятий промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, строительства, добычи и переработки природных ресурсов.-0-

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