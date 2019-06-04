IT-опыт Беларуси важен для кооперации в области защиты интеллектуальной собственности - глава ВОИС

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси, особенно в сфере IT, важен для международной кооперации в области защиты интеллектуальной собственности. Об этом заявил в интервью телеканалу "Беларусь 1" генеральный директор Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри, сообщает БЕЛТА.

"Мы подробно обсудили те направления сотрудничества, которыми будем заниматься в долгосрочной перспективе. Говорили о нанотехнологиях, которые могут улучшить условия жизни, - сказал Фрэнсис Гарри. - Интеллектуальная собственность имеет большое значение, чтобы выдержать, а еще лучше - одержать победу в конкурентной гонке. Конкуренция в области высоких технологий высокая. Мы видим напряжение в части использования этих технологий. В этой ситуации, мне кажется, нам нельзя без международной кооперации. Такова позиция и белорусской стороны".

Касательно патентования международных изобретений глава ВОИС отметил, что с 2015 года организация начала получать заявки, которые касаются искусственного интеллекта, и с каждым годом их все больше. "Сегодня есть пробелы в части больших данных. Например, того, кто должен быть владельцем этих данных. Есть много вопросов, которые нужно обсуждать на уровне международного сотрудничества. Нам интересен в этой связи опыт ПВТ и в целом Беларуси", - добавил Фрэнсис Гарри.

Он также перечислил основные современные тренды, основанные на информационных технологиях: робототехника, блокчейн, искусственный интеллект. "И Беларусь здесь на очень хорошем счету в мире", - заключил руководитель ВОИС.

Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь проходит 3-5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.

Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-