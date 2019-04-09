IT-специалист из ПВТ платит в 5 раз больше налогов, чем средний белорус

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалист в сфере IT из ПВТ платит в пять раз больше налогов, чем средний белорус. Исследовательский центр ИПМ проанализировал вклад компаний и работников Парка высоких технологий в бюджет страны, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Эксперты ИПМ отмечают, что рост выручки резидентов ПВТ будет способствовать увеличению поступлений прямых и косвенных налогов в бюджет. В среднем один работник отчисляет около $7,1 тыс. суммарных налоговых платежей в год - это почти в пять раз больше, чем у среднего белоруса. За прошлый год взнос ПВТ в бюджет составил около $280 млн, показав прирост 53% по сравнению с 2017 годом.

"Все успехи в белорусском IT сегодня благодаря цифровому декрету №8. За 2018 год вместе с новыми компаниями Парк высоких технологий прирос на 13 тыс. работников. Сейчас в ПВТ уже больше 500 резидентов. Мы видим регулярные международные награды наших гигантов и стартапов. В Беларусь приезжают работать профессионалы со всего мира, открывают здесь центры разработок, так как сегодня для IT-бизнеса созданы все условия", - прокомментировал исследование пресс-секретарь ПВТ Дмитрий Титов.

Как отметили в Парке высоких технологий, ИПМ выделил и другие факторы, которые позволяют оценить эффективность правового и налогового режима ПВТ. В 2018 году резидентами парка было создано 14,5% от всех новых рабочих мест в стране. С декабря 2006 по декабрь 2018 года численность работников ПВТ увеличилась более чем на 43 тыс.

В исследовании обращают внимание на экспортоориентированность IT-компаний, добавили в Парке высоких технологий. В 2018 году экспорт IT-услуг у резидентов ПВТ превысил $1,4 млрд. IT-сектор сегодня имеет самую высокую добавленную стоимость на единицу выпуска - 90%. Более 2/3 составляют расходы на оплату труда и отчисления с фонда заработной платы - это самый высокий показатель среди секторов экономики.-0-