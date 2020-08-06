IТ-страна, борьба с COVID-19 и технологии будущего - что покажут на выставке "Беларусь интеллектуальная"

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 150 разработок и технологий представят на выставке "Беларусь интеллектуальная" 7 августа в Национальной академии наук, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Экспозиция будет состоять из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего".

Так, Институт физики НАН Беларуси представит лазерно-оптический анализатор дефектов "Луч-54", который предназначен для контроля поверхности полированных пластин, использующихся для создания микроэлектронной продукции (чипы, датчики, в том числе для космической, военной промышленности).

НПЦ НАН Беларуси по материаловедению продемонстрирует электромагнитные и радиационные защитные экраны на основе композиционных материалов. Они представляют интерес для минимизации воздействия ионизирующего излучения (электроны, протоны, гамма-кванты) на полупроводниковую компонентную базу, работающую в экстремальных условиях земного и околоземного пространства (геостационарная орбита Земли).

С рядом уникальных разработок ученых можно будет ознакомиться на экспозиции "Преодоление COVID-19". Так, Институт физиологии НАН продемонстрирует оборудование для подогреваемой кислородно-гелиевой смеси в комплексной терапии патологий дыхательной и сердечно-сосудистой систем для клинического и амбулаторного лечения SARS-CoV-2 и программно-аппаратный комплекс GPS-Кардио. Институт механики металлополимерных систем НАН покажет электретные волокнистые фильтрующие melt-blown материалы для защиты органов дыхания и перспективный фильтрационный материал для медицинских масок и картриджей для респираторов на основе волокнисто-пористого фторопласта "Грифтекс".

В экспозиции "Технологии будущего" УП "Геоинформационные системы" НАН представит многоуровневую систему дистанционного зондирования Земли и проектируемый российско-белорусский космический аппарат высокого разрешения.

Белорусская торгово-промышленная палата представит страновую концепцию выставки достижений науки "Беларусь интеллектуальная".

Организаторы мероприятия - НАН Беларуси и БелТПП.-0-