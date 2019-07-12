Италия рассмотрит вопрос о подключении белорусских миротворцев к миссии ООН

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Италия рассмотрит вопрос о подключении белорусских военных к одной из миротворческих миссий ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

Продолжается участие белорусской делегации во главе с начальником Генштаба ВС Олегом Белоконевым в конференции ООН по вопросам миротворчества, которая проходит в Нью-Йорке. Во время форума состоялась встреча главы Генштаба с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Италии Энцо Веччиарелли.

Лейтмотивом встречи стала деятельность по поддержанию мира и безопасности. "Олег Белоконев отметил, что Беларусь и Италию объединяют не только дружеские отношения, но и общие усилия по обеспечению международной и региональной безопасности. В свою очередь Энцо Веччиарелли заверил белорусскую сторону в полной поддержке устремлений Беларуси расширить свое присутствие в миротворческих миссиях ООН и подчеркнул необходимость наращивания совместных усилий. В частности, в ближайшее время Италия рассмотрит вопрос о подключении миротворческого подразделения Вооруженных Сил Беларуси к одной из миссий ООН", - рассказали в Минобороны.

Основу миротворческого потенциала Вооруженных Сил Беларуси составляет миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Подготовка личного состава роты к участию в деятельности по поддержанию международного мира и безопасности ведется в ходе боевой подготовки, а также во время мероприятий международного военного сотрудничества. В частности, офицеры и прапорщики роты повышают квалификацию в различных учебных центрах за пределами Беларуси.

Вопрос расширения участия Беларуси в миротворческой деятельности неоднократно затрагивался во время международных контактов Министерства обороны. Ведомством прорабатываются возможности задействования миротворческой роты в международной деятельности ООН по поддержанию мира и безопасности.-0-