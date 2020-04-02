2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянские парламентарии поблагодарили Совет Республики за поддержку. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Республики выразил слова поддержки итальянским коллегам. "Сегодня получили от них ответ с благодарностью. Они пишут, что в таких ситуациях, как сейчас, парламентарии всех стран должны еще более тесно сплотиться", - сказала Наталья Кочанова. Она подчеркнула важность межпарламентского сотрудничества и обратила внимание, что контакты и эффективная работа в этом плане налажены со многими странами мира.

Отвечая на вопросы журналистов, спикер обозначила основные задачи, которые стоят перед сенаторами на весенней сессии. В частности, подготовка законопроектов должна строиться таким образом, чтобы документы получались эффективными и перспективными и не требовали корректировок через непродолжительное время.

В числе приоритетов - работа с людьми в различных форматах: приемы по личным вопросам, встречи в трудовых коллективах. "Знание ситуации на местах для нас очень важно. Мы должны это использовать в работе над законопроектами", - отметила спикер. Отдельно Наталья Кочанова остановилась на работе с молодежью. Так, завершается формирование Молодежного совета. Вскоре состоится его первое заседание, на котором молодые парламентарии утвердят регламент своей работы, сформируют рабочие органы.

Кроме того, Наталья Кочанова считает, что сенаторам необходимо активнее работать со СМИ. "Хотелось бы, чтобы члены Совета Республики активнее работали с региональными, республиканскими СМИ и доносили до людей вопросы, которые есть в регионах, решения, которые принимаются в Совете Республики", - сказала она.-0-