Итальянские туристы стали чаще посещать Беларусь по безвизу

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гости из Италии стали чаще посещать Беларусь после того, как появилась возможность находиться на протяжении нескольких дней на территории страны без визы. На это обратил внимание Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди на встрече с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта и туризма.
Стороны обсудили возможные меры по укреплению сотрудничества в области спорта и туризма, перспективы взаимодействия. Итальянский посол позитивно оценил инициативу белорусских властей по увеличению безвизового пребывания на территории страны до 30 дней. "Принятые меры уже способствовали тому, что мои соотечественники стали чаще приезжать в Беларусь. Они находят здесь возможность насладиться природой, спокойствием, убежать от стрессов", - отметил Марио Джорджо Стефано Бальди.
По его мнению, туристический потенциал Беларуси еще не раскрыт. Дипломат пообещал содействовать увеличению потока итальянцев в нашу страну.
В свою очередь Сергей Ковальчук отметил, что опыт итальянских коллег в области оказания туристических услуг, повышения их качества был бы очень полезен белорусским специалистам отрасли.
Одной из тем беседы также стали II Европейские игры. Из Италии ожидается довольно представительная делегация - около 100 спортсменов, тренеров, официальных лиц. Сергей Ковальчук пообещал итальянской стороне всяческое содействие.
Кроме того, посол поделился впечатлениями от международного велокарнавала и полумарафона в Минске. Он выразил восхищение тем, как много в стране появилось современных спортивных объектов и как охотно белорусы занимаются физкультурой и спортом.-0-
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