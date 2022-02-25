Итальянский сенатор: надеемся, что референдум принесет много выгоды для Беларуси

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Надеемся, что референдум принесет много выгоды для Беларуси. Об этом заявил журналистам член Сената Итальянской Республики, член Коммунистической партии Италии Эмануэле Десси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы приехали наблюдать за ходом референдума, но в первую очередь выразить нашу дружбу к белорусскому народу и правительству, - сказал Эмануэле Десси. - В воскресенье мы будем работать в качестве международных наблюдателей за референдумом по Конституции. Но мы уже видели - ваша страна абсолютно свободная и демократическая. И мы надеемся, что этот референдум принесет много выгоды для вашей страны".

Сегодня состоялась встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрея Савиных с делегацией левопатриотических сил Итальянской Республики. Эмануэле Десси с 24 по 28 февраля работает в Минске в качестве международного наблюдателя.

В состав делегации также входят ответственный секретарь итальянского неформального объединения "Комитет солидарности с Беларусью" Маттео Педжо, а также координатор итальянского движения "Социалистическая Родина" Игор Камилли. Все три организации (КПИ, КСБ, и СР) выступают за развитие белорусско-итальянских связей и в поддержку курса белорусского государства на защиту своего суверенитета и самобытности.

Комитет солидарности с Беларусью был организован по инициативе итальянских левопатриотических активистов из объединения "Социалистическая Родина" в августе 2020 года для противодействия информационным атакам на Беларусь со стороны глобалистских массмедиа. В настоящее время объединяет несколько десятков итальянских добровольцев (в том числе журналистов-фрилансеров, блогеров, исследователей, преподавателей, предпринимателей и др.) в Риме, Милане, Реджо-Эмилии и других городах Италии.-0-

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Фото Николая Петрова