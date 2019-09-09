Итоги акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" подведут 19 сентября в Минске

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканской благотворительной акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" подведут 19 сентября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета ОО "Белорусский республиканский союз молодежи", координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Старт акции "Восстановление святынь. Родники Беларуси" мы дали 12 апреля в деревне Пустынки Мстиславского района Могилевской области на территории Свято-Пустынского Успенского мужского монастыря, а итоги подведем в Минске 19 сентября. Около 50 лучших волонтеров со всей республики соберутся в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Им будут вручены благодарности белорусской православной и католической церквей. Состоится презентация книги о родниках. Далее ребята примут участие в трудовом почине. В частности, мы планируем сделать из трансформаторной будки, находящейся на территории храма-памятника, арт-объект, где изобразим одну из криниц Беларуси, которую мы восстановили", - рассказала Александра Гончарова.

Затем волонтеры вместе с настоятелем храма-памятника Федором Повным примут участие в веломарафоне: "3D: Дорогами добрых дел". "Партнером проекта выступил минский велозавод, - отметила секретарь ЦК БРСМ. - Веломарафон будет организован по маршруту: храм-памятник - Дом милосердия - мемориальный комплекс "Куропаты" - храм Воскресения Христова. На каждой точке маршрута ребят ожидает специальная программа. Так, вместе с учениками школы при Доме милосердия наши добровольцы высадят 20 деревьев, а в Куропатах мы проведем небольшой митинг-реквием и возложим цветы. Запланирована ознакомительная экскурсия по храму-памятнику в честь Всех Святых".

БРСМ с 2013 года реализует республиканскую межконфессиональную благотворительную акцию "Восстановление святынь Беларуси". За это время волонтеры благоустроили более 1,3 тыс. культовых объектов по всей Беларуси. В Год малой родины проект носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси", акцент делается на благоустройстве святых источников, родников и криниц. Проект направлен на воспитание и развитие у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей, основанных на традициях белорусского народа, а также привлечение внимания молодежи к сохранению родников и малых рек Беларуси.-0-