Итоги ГВУ СГ: взаимное признание документов о вакцинации и переход на постоянное применение комфортных роуминговых тарифов

10 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства состоялось 9 августа в формате видеоконференции под сопредседательством посла Беларуси в России Владимира Семашко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая условия поставок белорусского лифтового оборудования, доступа радиоэлектронной продукции к государственным (муниципальным) закупкам в России, создания единой системы определения уровня локализации автомобильной и специализированной техники, производимой в Беларуси и России, снятие ограничений на поставки щебня гранитного, - проинформировали в дипмиссии. - Обсужден ряд новых тем и направлений сотрудничества, в частности, о порядке признания электронной цифровой подписи в электронном документе и обеспечения юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства, о сотрудничестве двух стран в области микроэлектроники и условиях применения электронной компонентной базы белорусского производства в России, о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 в Республике Беларусь и Российской Федерации".

"В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Беларуси и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", - отметили в посольстве.-0-