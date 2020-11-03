Итоги конкурса "Познай Беларусь" подведут в декабре

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги республиканского туристического конкурса "Познай Беларусь" подведут в декабре. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель директора - начальник отдела маркетинга Национального агентства по туризму Елена Лихимович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итоги "Познай Беларусь" будут подведены в декабре. В этом году в номинациях конкурса сделан акцент на внутренний туризм", - отметила Елена Лихимович. - Так, путешествиям внутри страны посвящены номинации "Я познаю Беларусь", "Фотография года", "Рассказ о малой родине".

Традиционно среди туристов популярна номинация "Я познаю Беларусь". Для участия нужно сфотографироваться на фоне как можно большего количества достопримечательностей из списка туристических объектов и разместить свои фотографии в социальных сетях с хештегами #познайбеларусь2020 и #discoverbelarus2020.

Жюри конкурса также выберет лучшую агроусадьбу, туристическую компанию, экскурсовода.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-