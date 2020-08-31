Итоги конкурса творческих работ "Право на детство" подвели в Минюсте

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве юстиции подведены итоги республиканского конкурса творческих работ "Право на детство", в котором приняли участие более 2 тыс. детей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Конкурс проводился по трем номинациям: "Рисунок", "Анимация", "Видеоролик". Тысячи рисунков, более 300 видеороликов и компьютерных анимаций прислали изо всех уголков Беларуси. Финалистов выбирало жюри, а дальше за лучшие работы голосовала интернет-аудитория. Победители в каждой номинации определились по сумме баллов по итогам интернет-голосования и оценки жюри.

Первое место в номинации "Рисунок" среди детей 3-6 лет занял Андрей Уфатов (Староборисовский ясли-сад Борисовского района), 7-12 лет - Артем Кондрацкий (Дитвянская средняя школа, Лидский район), 13-18 лет - Маргарита Фалецкая (Могилевский государственный экономический профессионально-технических колледж). В номинации "Видеоролик" победителем стал 12-летний Александр Лазерко (гимназия №2 Борисова), в номинации "Анимация" - Элина Апанасенко, которой также 12 лет (средняя школа №4 Могилева).

Традиционно конкурс поддерживается представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а также журналом "Юстиция Беларуси". Кроме того, творческое состязание поддержали общественные объединения. Сувениры и призы получат участники конкурса и от Белорусской лиги семейных медиаторов, а также Благотворительного фонда имени Алексея Талая.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет осенью, финалисты и участники конкурса будут приглашены на нее заранее. Планируется неформальное мероприятие с выставкой лучших рисунков и показом лучших видеороликов и анимаций.

Ценными призами и дипломами будут награждены все призеры. Благодарностью Министерства юстиции будут отмечены учреждения образования, где активно занимаются правовым воспитанием детей и молодежи.-0-