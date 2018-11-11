ИТОГИ НЕДЕЛИ. ФОТО

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
"Кастрычніцкі эканамічны форум" прошел в Минске
Новые соцобъекты и мост через Припять - что открыли в Беларуси к 7 ноября
Первый этап переписи населения стартовал в Беларуси
Спорткомплекс "Раубичи" примет этап Кубка мира по биатлону
Минтруда пояснило порядок подтверждения занятости и учебы за границей
С 2019 года в ЕАЭС сократится лимит на беспошлинный ввоз товаров
В Минске завершился "Лiстапад-2018"
Белорусские дизайнеры представили новые коллекции на Неделе моды в Минске
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