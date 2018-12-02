ИТОГИ НЕДЕЛИ. ФОТО

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Экономический блок страны отчитался об итогах 2018 года и озвучил прогноз на 2019-й
Евразийский межправсовет прошел в Минске
От цифровизации до глобальной политики - Лукашенко дал интервью телеканалу "Россия 24"
Белорусско-латвийский форум регионов принял Витебск
Лисенок Лесик - талисман II Европейских игр в Минске
Основные изменения в закон о СМИ вступили в силу
Обязательное лицензирование реставрации историко-культурных объектов предлагают ввести в Беларуси
Автодорогу М10 реконструируют на принципах государственно-частного партнерства
Максим Мирный объявил о завершении карьеры игрока
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