ИТОГИ НЕДЕЛИ в обзоре БЕЛТА

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Лукашенко принял участие в саммите ЕАЭС
Повышение эффективности госпредприятий и зарплаты бюджетников обсудили на совещании у Президента
Минимальную зарплату в Беларуси увеличат до Br330 с нового года
Новые функции могут появиться у Банка развития
Тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты изменятся в Беларуси
В школах и детских садах выросли расходы на питание
Скорректирован порядок расчета за проезд по платным белорусским дорогам
КГК выступает за единый подход к организации питания пациентов
Электронный рейтинг медработников может появиться в Беларуси
В Беларуси сокращают перечень требований к торговле продуктами на рынках
"Звездный мяч-2018"- названы лучшие футболист и тренер страны
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