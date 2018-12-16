ИТОГИ НЕДЕЛИ в обзоре БЕЛТА

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Президент встретился с представителями российского медийного сообщества
Беларусь и ЕС решили сложные вопросы в переговорах по упрощению визового режима
Беларусь с официальным визитом посетил президент Судана
Дети-сироты и многодетные семьи получили новые льготы на строительство жилья
В Беларуси расширили перечень тех, кого не будут включать в базу данных не занятых в экономике
В Беларуси стартовала благотворительная акция "Наши дети"
Поступление в вузы и ссузы по целевому набору без ограничений - готовится новый проект указа
Проект ПРООН "Зеленые города" в Беларуси переходит к стадии практической реализации
"Карта гостя" II Европейских игр поступила в продажу
Белорусские спортсмены смогут без ограничений выступать за российские команды с 2019 года
Главный российский Дед Мороз передал волшебный посох в Могилевскую область
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