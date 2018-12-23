ИТОГИ НЕДЕЛИ в обзоре БЕЛТА

Актуальные события прошедшей недели в подборке БЕЛТА.
Утверждены задачи развития Беларуси в 2019 году
"Спорт - не лотерея" – Президент требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль
Перспективы развития Минска и городов-спутников обсудили на совещании актива столицы
Совет Республики одобрил проект бюджета на 2019 год и Налогового кодекса
Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ
Работникам различных сфер деятельности вручили госнаграды во Дворце Независимости
Как будем отдыхать и работать - график переноса рабочих дней в 2019 году утвержден в Беларуси
Тарифная ставка первого разряда вырастет на 5,5%
Минздрав рассказал об изменениях при выдаче больничных
БЕЛТА отмечает 100-летний юбилей
Победителей конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" назвали в Минске
НАН Беларуси и Алферовский фонд присудили премии молодым ученым
"Беларусь. Так просто любить" – голосование за туристический бренд завершено
Белорусский Дед Мороз рассказал, как правильно встретить Новый год
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