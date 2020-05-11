Итоги онлайн-викторины для школьников "День Победы!" подвели в БГУ

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломантами интеллектуальной онлайн-викторины для школьников "День Победы!" стали 53 учащихся со всей Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

"Обладателями дипломов I степени стали 10 ребят из школ, набравшие 54 балла из 55 возможных. Дипломами II степени наградят 15 школьников, ответивших на 53 балла. На третьей позиции разместились 28 старшеклассников. На их счету 52 балла. Всего участниками интеллектуального состязания стали около 900 учащихся школ, гимназий, лицеев из всех областей Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

Игра проходила на базе онлайн-платформы Google и включала 30 вопросов по истории событий 1941-1945 годов. Конкурсанты прошли тест, где из предложенных вариантов нужно было выбрать правильный. Также участники викторины описали исторические действия по фотографиям военного периода.

Все ребята получат электронные сертификаты, а лучших знатоков наградят дипломами и памятными призами, которые можно будет забрать в дирекциях своих учреждений образования.

Конкурс организован историческим факультетом БГУ и приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.-0-