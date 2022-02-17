Итоги работы благотворительного фонда Parimatch Foundation: более 300 детей получили помощь

15 октября 2021 года благотворительный фонд Parimatch Foundation начал свою работу в Беларуси. Его деятельность является частью глобальной стратегии устойчивого развития компании Parimatch. Цель фонда – создавать равные возможности и доступ для занятий спортом детям вне зависимости от их физических и психических особенностей, социального положения и других барьеров, тем самым улучшая здоровье и благополучие общества в целом.

В Беларуси Parimatch Foundation реализует две программы, направленные на оздоровление и полноценное развитие детей, что является прямой инвестицией в экономическое и социальное благосостояние страны. Так, "Спортивный наставник" через спорт адаптирует детей к социальной жизни, независимо от их материального статуса и жизненных обстоятельств. Физические упражнения используются как инструмент, благодаря которому детям помогают развить дисциплину, уверенность в себе и умение работать в команде.

Нередко спорт для детей становится возможностью ощутить не только физическую, но и свою внутреннюю силу. Программа дает возможность бесплатно посещать спортивные занятия детям из социально уязвимых категорий и находящимся в сложной жизненной ситуации, а также знакомиться и тренироваться с именитыми спортсменами. Ключевая роль отводится тренеру, который становится для ребят наставником и близким другом. Именно благодаря его внимательной работе получается раскрыть для них определенный вид спорта и научить его любить, а еще приобрести те бесценные качества, которые станут фундаментом для формирования достойного человека.

За прошедшие месяцы команда Parimatch Foundation проделала большую работу в рамках программы "Спортивный наставник": передала в минскую школу новый спортивный инвентарь, провела спортивный праздник с эстафетами и подарками для каждого спортсмена, открыла группу "Детской баскетбольной академии", посетила ребятишек из Копыльской школы-интерната, организовала катание на коньках с хоккеистами ХК "Юность" для воспитанников детских домов, а также провела мастер-класс в средней школе №51 города Минска.

В 2022 году Parimatch Foundation продолжит открывать бесплатные спортивные секции по футболу, гандболу, хоккею и баскетболу для ребят из самых разных городов Беларуси.

Еще одна программа фонда – Yes, I can! – создана, чтобы помочь детям с инвалидностью и особенностями ментального развития приобщиться к спорту, оздоровиться и завести новые теплые знакомства. В ее рамках проводятся тренировки в различных видах спорта, где дети с особыми потребностями занимаются совместно с другими ребятами.

Так, в 2021 году при поддержке Parimatch Foundation были закуплены луки и вся амуниция для санаторной школы-интерната в Могилевской области. Проект "Яблочко" в рамках программы Yes, I can! помогает детям в лечении сколиоза с помощью занятий по стрельбе из лука. А в Гомеле совместно со спортивным клубом дзюдо PRIDE Parimatch Foundation открыл четыре группы для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Сегодня там занимаются более 60 детей. Также были открыты группы по бочче в Мозыре и секции по скандинавской ходьбе и инклюзивному плаванию в Бресте. Совсем скоро заработает группа по футболу в Бегомле.

– Обратить инициативы, реализуемые в рамках программ фонда, к решению реальных проблем – наша глобальная задача. Именно внимание к социальным трудностям и их преодоление позволяет значительно улучшить качество жизни, а осуществляемые нами проекты помогают бороться с самыми разными предрассудками. Parimatch Foundation делает доступным спорт для детей с инвалидностью, тем самым стремится побороть дискриминационные представления о том, что "спорт не для всех". Мы верим, что именно через развитие детей развивается социум. И для этого мы готовы претворять в жизнь самые смелые проекты, – отметила директор Parimatch Foundation в Беларуси Юлия Лешкова.

Таким образом, в 2021 году фонд фокусировался на доступности занятий спортом и активного досуга для всех детей, вне зависимости от географии, достатка и иных факторов. А в 2022 году Parimatch Foundation планирует начать работу над формированием безбарьерной среды в спорте и добавить новые векторы деятельности.

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