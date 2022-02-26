Итоги референдума по Конституции Беларусь узнает к часу ночи 28 февраля

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные результаты референдума по изменениям и дополнениям в Конституцию, который проводится 27 февраля, Беларусь узнает к часу ночи 28 февраля. Такое мнение заместитель заведующего отделом правовой, аналитической и методической работы аппарата Центризбиркома Беларуси Иван Толкач заявил в эфире YouTube-канала "Главный. Тур", сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, будет ли подсчет голосов на референдуме несколько проще, а, значит, быстрее, чем на президентских или парламентских выборах, представитель ЦИК сказал: "Думаю, что очень сильно этот процесс затянуться не должен. Несмотря на то, что бюллетень конечно же проще - выбор "за" либо "против", но одним подсчетом на участке процесс подведения итогов не ограничивается. Это еще и процедура передачи в вышестоящие комиссии. Это, допустим, районные, городские, районные в городах. Там все это должно обобщиться, поступить в областные комиссии и в минскую городскую. Потом еще один процесс обобщения, и информация поступает в Центральную комиссию. И уже мы, имея семь комплектов данных, обобщаем это по республике. Процесс передачи и обобщения иногда занимает больше времени, чем непосредственно подсчет на участке".

"Поэтому рассчитывать, что существенно по сравнению с выборами этот процесс сократится, я бы не стал. Приблизительно к часу ночи, думаю, мы уже что-то сможем сказать", - добавил Иван Толкач.