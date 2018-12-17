Итоги республиканского конкурса "Познай Беларусь" подведены в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители республиканского туристического смотра-конкурса "Познай Беларусь" названы сегодня на торжественной церемонии в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время своеобразного подведения итогов года в туристической отрасли были определены победители в нескольких номинациях. "С каждым годом участвуют все больше конкурсантов, появляются новые номинации. Например, в этом году мы впервые определяем лучший объект придорожного сервиса", - отметил на церемонии министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.

В номинации "Я познаю Беларусь" главный критерий - наибольшее количество фотографий, сделанных на фоне туристических объектов. Победу одержал Алексей Драпеза, сделавший 339 снимков. В номинации "Фотография года" было представлено 125 заявок, лауреатом стал Дмитрий Зинкевич.

Среди гостиниц высшей ценовой категории (4 и 5 звезд) победителем стал филиал "Виктория Олимп Отель" бизнес-центра "Столица", средней и низкой ценовой категории (до 3 звезд) - гостиница "Отель "Аква-Минск".

Среди санаториев награду получил "Боровое" Управления делами Президента, среди агроусадеб - "Валерия", среди объектов придорожного сервиса - МАЗС №28 и №29 РУП "Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт".

Лучшим туристической компанией года признан "Могилевоблтурист". В номинации "Проект года" победил туристический бренд Grodnovisafree управления спорта и туризма Гродненского областного исполнительного комитета.

Среди музеев, культурных и этнографических комплексов республиканского уровня награду получил Национальный исторический музей, среди небольших музеев - филиал "Красный Берег" Жлобинского историко-краеведческого музея. Экскурсоводом года стала Татьяна Хвагина.

Для представителей средств массовой информации также предусмотрена номинация. Среди интернет-СМИ победителем стала БЕЛТА, среди печатных СМИ - редакция газеты "Гродненская правда".

В каждой номинации были определены дипломанты. Кроме того, некоторых участников конкурса наградили грамотами.

Республиканский туристический конкурс "Познай Беларусь" проводится Министерством спорта и туризма совместно с Национальным агентством по туризму. Он призван содействовать развитию внутреннего и въездного туризма, консолидировать усилия госорганов, организаций, физлиц, занятых в индустрии туризма, для создания имиджа Беларуси как благоприятной для туризма страны, а также поощрять достижения туриндустрии.-0-

Фото Андрея Покумейко