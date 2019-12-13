Итоги учения "Боевое братство - 2019" подведут на заседании Военного комитета ОДКБ

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Военного комитета ОДКБ, где будут подведены итоги учения "Боевое братство - 2019". Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В заседании примет участие исполняющий обязанности начальника Генштаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси Александр Вольфович. "Стороны заслушают доклад председателя Военного комитета ОДКБ, начальника Генштаба Вооруженных Сил России - первого заместителя министра обороны РФ Валерия Герасимова относительно приоритетных направлений деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных российской стороной в период председательства в ОДКБ в 2020 году. Участники заседания также подведут итоги совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2019", проанализируют вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ", - рассказали в Минобороны.

Совместное оперативно-стратегическое учение Организации Договора о коллективной безопасности "Боевое братство - 2019" прошло в октябре. Оно включало несколько этапов. Один из них 14-18 октября проходил в Беларуси.-0-