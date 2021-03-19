Итоги ВНС и новые законопроекты - Швед встречается с профессорско-преподавательским составом БГУИР

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Андрей Швед сегодня проводит встречу с профессорско-преподавательским составом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема - итоги VI Всебелорусского народного собрания. Генеральный прокурор сообщит профессорско-преподавательскому составу вуза об основных направлениях социально-экономического и общественно-политического развития страны, выработанных в ходе форума.

"Сегодня встреча с профессорско-преподавательским составом университета, со студентами мы раньше встречались и общались", - отметил Андрей Швед.

По его словам, разговор сводится к нескольким вопросам. "Первый - как вообще обстановка в университете. Что изменилось, что беспокоит преподавателей. Второй момент связан с тем, что вчера на совещании у главы государства был рассмотрен большой пакет законопроектов. Очень важных с точки зрения усиления ответственности и регулирования правоотношений, связанных с охраной общественной безопасности, конституционного строя и правопорядка. Конечно, вопросы будут касаться и содержания этих законопроектов", - подчеркнул генпрокурор.-0-