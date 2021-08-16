Итоги вступительной кампании в БГПУ: высокий конкурс и рост проходных баллов

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16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка подвели итоги вступительной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.Всего в БГПУ подано 1412 заявлений от абитуриентов на дневную (план 885 человек) и 602 на заочную (план 275) форму обучения за счет средств бюджета.Средний конкурс по БГПУ на бюджетные места составил: дневное обучение - 2,1 человека на место, заочное - 2,2.Наиболее высокий конкурс сложился на следующих специальностях дневной формы получения образования: "психология" - 5,6; "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" - 4,0, а также заочной формы получения образования: "логопедия" - 3,0, "начальное образование (сокращенный срок обучения)" - 2,8, "дошкольное образование (сокращенный срок обучения)"- 2,4."На 3 специальности дневной формы получения образования ("история и обществоведческие дисциплины", "русский язык и литература", "русский язык и литература, иностранный язык") зачисление состоялось только по п. 24, 26 правил приема (выпускники профильных классов педагогической направленности, медалисты, обладатели дипломов с отличием). На 5 специальностях проходные баллы составили 300 и выше - "психология" (336), "изобразительное искусство и компьютерная графика" (329), "практическая психология" (324), "логопедия" (315), "изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" (304)", - рассказали в вузе.Рост проходных баллов отмечен на 13 специальностях из 31 дневной и 6 специальностях из 11 заочной форм получения образования. Наибольший рост отмечен на специальностях "начальное образование" (сокращенный срок обучения) (+71), "биология и география" (41), "изобразительное искусство, черчение и народные художественные промыслы" (28), "психология" (19) (дневная форма); "дошкольное образование" (сокращенный срок обучения) (19), "изобразительное искусство и компьютерная графика" (14), "сурдопедагогика" (13) (заочная форма).Существенно улучшился и качественный состав абитуриентов. В 2021 году в БГПУ документы подали 209 выпускников педклассов (в 2020 году - 197), 83 медалиста (51), 133 обладателя диплома с отличием (120).На протяжении трех последних лет отмечается рост числа юношей, поступивших в БГПУ. В 2021 году на факультете физического воспитания 60% первокурсников составляют юноши, на историческом факультете - 56%, на физико-математическом - 33%.Также подведены результаты конкурса и зачисления на платную форму получения образования.Всего от абитуриентов поступило 1470 заявлений на обучение на условиях оплаты (из 1035), в том числе на дневную форму обучения - 555 (план 435), заочную - 915 (600).Средний конкурс по БГПУ на платные места составил: 1,03 человека на место - дневная форма обучения; 1,53 человека на место - заочная форма обучения.Наиболее высокий конкурс сложился на следующих специальностях дневной формы получения образования: "начальное образование" - 2,6; "социальная и психолого-педагогическая помощь" - 1,9; "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" - 1,6, на специальностях заочной формы получения образования: "логопедия" - 3,0; "начальное образование (сокращенный срок обучения)" - 2,8; "дошкольное образование (сокращенный срок обучения)" - 2,4.Всего в БГПУ на обучение на условиях оплаты зачислены 945 человек (дневная форма - 384, заочная - 561). На 18 специальностях дневной платной формы получения образования из 29 зачислены абитуриенты с баллами от 200 и выше."Таким образом в 2021 году в БГПУ отмечен рост конкурса и проходных баллов, что свидетельствует об эффективной профориентационной деятельности и работе, направленной на повышение престижа педагогической профессии", - добавили в вузе.-0-