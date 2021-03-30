Итоги XIV Республиканского конкурса "Энергомарафон" подведут 31 марта в Борисове

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги XIV Республиканского конкурса "Энергомарафон" по энергосбережению среди учащихся Беларуси в семи номинациях подведут 31 марта в Борисове онлайн с учетом эпидобстановки. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций Департамента по энергоэффективности Госстандарта Виталий Крецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками заключительного этапа конкурса стали учащиеся и педагоги учреждений образования нашей страны, победившие в областных и минском городском отборах. По словам Виталия Крецкого, пройти в республиканский финал - это уже победа.

Конкурсанты представили на суд компетентного жюри работы с предложениями практического характера по эффективному и рациональному использованию энергоресурсов как в учреждениях образования, так и в быту. Это проекты, рекламные ролики, плакаты, рисунки, листовки, видеоматериалы и сценарии мероприятий.

Виталий Крецкий перечислил некоторые особенно примечательные идеи ребят: самодействующий энергонезависмый водяной насос; освещение помещения генератором открытия двери; компьютерная модель управления режимом работы светофорных объектов Полоцка и другие.

"Конкурс мы проводим уже в 14-й раз. Идея зародилась в 2004 году с небольшого регионального мероприятия в Витебске", - напомнил он.

Миссия "Энергомарафона" - заложить с детства понимание важности энергосбережения, энергоэффективности и использования экологически чистых источников энергии, сформировать новое сознание и новые привычки бережного отношения к окружающей среде, научить грамотно, экономно использовать энергоресурсы нашей страны. Ежегодно в конкурсе участвуют более 3,5 тыс. учащихся из более чем 500 учреждений образования.

Организуют мероприятие Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации, главное управление по образованию Минского облисполкома, Минское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, Борисовский государственный колледж, Минский областной институт развития образования.

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