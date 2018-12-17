Итоговое мероприятие "Минской инициативы" соберет в белорусской столице представителей трех стран

17 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Итоговое мероприятие проекта "Минская инициатива - 2018", объединяющего творческую интеллигенцию Беларуси, России и Украины, пройдет 19-21 декабря в белорусской столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

Всего в мероприятии примут участие более 100 представителей творческой и научной интеллигенции Беларуси, Украины и России. "Откроет его конференция "Наследие Бориса Олейника в контексте межкультурного диалога", посвященная памяти выдающегося украинского поэта и общественного деятеля, одного из основателей "Минской инициативы", - отметили в фонде. - В конференции, которая состоится в Национальной академии наук Беларуси, примут участие ведущие филологи, лингвисты и историки трех стран. Свой вклад в работу конференции внесут и молодые переводчики. Они представят свои новые переводы стихов Бориса Олейника. Еще одна задача, которую призвана решить конференция, связана с текущей деятельностью всего проекта "Минская инициатива". Участники планируют подвести итоги работы в 2018 году и наметить планы на два предстоящих года".

По окончании конференции ее участники продолжат работу в специализированных форматах. Специалисты по декоративному искусству откроют во Дворце Республики выставку "Живопись иглой. Художники авангарда и вышивка" и обсудят за круглым столом новые подходы в изучении и осмыслении художественного наследия первой половины ХХ век. Выставка расскажет об уникальном явлении художественной культуры: попытке визуализации супрематизма в произведениях декоративного искусства. Инициаторами этого оригинального проекта выступили искусствоведы Белорусского государственного университета культуры и искусств, Российского государственного института искусствоведения, Национальной академии искусств Украины. Куратор выставки - доктор искусствоведения, академик Национальной академии искусств Украины Татьяна Кара-Васильева.

Отдельная профессиональная программа будет и у переводчиков художественной литературы. В "Студии сравнительного перевода "Шкереберть" при содействии опытных специалистов из журнала "Дружба народов" они обсудят специфику перевода современных поэтических текстов.

К итоговой конференции приурочен выход в свет третьего выпуска литературного альманаха Terra Poetica. Вслед за прозаиками и поэтами участниками сборника стали молодые драматурги. Каждая страна предложила для публикации пьесы четырех авторов, среди них есть дебютанты и уже признанные мастера.

Организаторами проекта выступают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, Академия наук Беларуси при поддержке министерств культуры и информации Беларуси, Украинский фонд культуры.-0-