Итоговый проект новой Конституции Беларуси намерены вынести на общественное обсуждение

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговый проект новой Конституции Беларуси будет вынесен на общественное обсуждение. Об этом рассказала член Конституционной комиссии, главный советник отдела экономического анализа управления внутренней политики Белорусского института стратегических исследований кандидат юридических наук Екатерина Речиц в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Конституционной комиссии предусмотрен механизм обратной связи. Тот проект, который будет выработан, будет выноситься на всенародное обсуждение. Соответственно у граждан еще будет возможность определить, насколько этот проект соответствует социальному запросу, либо скорректировать его", - отметила Екатерина Речиц.

В конце апреля состоялось третье заседание Конституционной комиссии. На нем рассматривались предложения об изменении конституционных положений о функциях и полномочиях Президента Беларуси и правительства - Совета Министров. Как рассказал во время передачи директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский, который тоже входит в состав Конституционной комиссии, во время каждого заседания были очень жаркие споры.

"Нет такой статьи, нет такой формулировки, которая не вызывала бы споры", - дополнила его Екатерина Речиц.

"Например, по трудовым коллективам. На последнем заседании часть членов Конституционной комиссии считала, что это рудимент советской эпохи, а часть - что представители трудовых коллективов способны представлять интересы простых тружеников. И развернулась очень сильная дискуссия. Она была жаркая. Это, как мы говорим, то, чего нам не хватает в парламенте", - заявил Юрий Воскресенский.-0-

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